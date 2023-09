CONCERT – LE CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE CHANTE NOËL Eglise Saints-Pierre-et-Paul Morley, 17 décembre 2023, Morley.

Morley,Meuse

Chers publics mélomanes, à vos agendas!

A une semaine de Noël et autour de l’âtre de l’église chauffée de Morley, veuillez passer un moment musicologique, culturel et convivial en compagnie du Choeur de l’Armée Française ! Partagez autour de vous !

Accès PMR, église très bien chauffée (entre 18° et 20°).

Billetterie à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc, au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois et au 03 29 75 99 74 ou 06 03 19 20 18, ou en ligne.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 16:30:00. 20 EUR.

Eglise Saints-Pierre-et-Paul Rue de l’Eglise

Morley 55290 Meuse Grand Est



Dear music-loving public, mark your calendars!

One week before Christmas, around the hearth of Morley?s warm church, enjoy a musicological, cultural and convivial moment in the company of the Choeur de l?Armée Française! Share it with others!

PMR access, very well heated church (between 18° and 20°).

Tickets available from the Tourist Office in Bar-le-Duc, the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois and 03 29 75 99 74 or 06 03 19 20 18, or online.

Estimado público melómano, ¡marquen sus calendarios!

A una semana de Navidad, venga a vivir una experiencia musical, cultural y de convivencia en compañía del Coro del Ejército Francés ¡Compártelo con los demás!

Acceso PMR, iglesia muy bien caldeada (entre 18° y 20°).

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Bar-le-Duc, en la Oficina de Turismo de Ligny-en-Barrois y en los teléfonos 03 29 75 99 74 o 06 03 19 20 18, o en línea.

Liebe Musikliebhaber, machen Sie sich auf den Weg!

Eine Woche vor Weihnachten können Sie in der beheizten Kirche von Morley einen musikalischen, kulturellen und geselligen Moment mit dem Choeur de l’Armée Française verbringen! Teilen Sie es in Ihrer Umgebung!

Zugang für Behinderte, sehr gut beheizte Kirche (zwischen 18° und 20°).

Kartenvorverkauf im Office de Tourisme in Bar-le-Duc, im Bureau d’Information Touristique in Ligny-en-Barrois und unter 03 29 75 99 74 oder 06 03 19 20 18, oder online.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT SUD MEUSE