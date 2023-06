Église Saint-Pierre-et-Paul, Rosheim (67) église Saints Pierre et Paul de Rosheim Rosheim Rosheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Église Saint-Pierre-et-Paul, Rosheim (67)
Vendredi 30 juin, 21h30
église Saints Pierre et Paul de Rosheim
Entrée libre, participation libre

« Écoute et vois, l'art parle à l'art »

Lors de cette soirée, venez découvrir une exposition des peintures de Eliane Karakaya présentant la condition humaine, elle sera accompagnée par des chants gestués de Geneviève Charras.

église Saints Pierre et Paul de Rosheim
107 Rue du Gén de Gaulle, 67560 Rosheim
Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est

Catégories d'Évènement: Bas-Rhin, Rosheim
Age min 10
Age max 99

