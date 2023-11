Concert à l’Eglise : « Noelissimo » Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer, 30 décembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

le Ténor Di Bettino vous propose « Noelissimo », un concert de chants de Noël et d’airs sacrés en l’Eglise Notre-Dame-de-la-Mer aux Saintes-Maries-de-la-Mer, samedi 30 décembre à 20h..

2023-12-30 20:00:00 fin : 2023-12-30 21:30:00. EUR.

Eglise

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



tenor Di Bettino presents « Noelissimo », a concert of Christmas songs and sacred arias at the Eglise Notre-Dame-de-la-Mer in Les Saintes-Maries-de-la-Mer, on Saturday December 30 at 8pm.

el tenor Di Bettino presenta « Noelissimo », un concierto de villancicos y arias sacras en la iglesia de Notre-Dame-de-la-Mer de Les Saintes-Maries-de-la-Mer, el sábado 30 de diciembre a las 20:00 horas.

der Tenor Di Bettino bietet Ihnen « Noelissimo », ein Konzert mit Weihnachtsliedern und geistlichen Arien in der Kirche Notre-Dame-de-la-Mer in Saintes-Maries-de-la-Mer am Samstag, den 30. Dezember um 20 Uhr.

