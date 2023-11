Veillée de Noël Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Veillée de Noël Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer, 24 décembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer. Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône « Veillée de Noël » au Sanctuaire.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . .

Eglise

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Christmas Eve at the Sanctuary « Nochebuena en el Santuario « Heiliger Abend » im Heiligtum Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer latitude longitude 43.451745;4.427734

Eglise Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes-maries-de-la-mer/