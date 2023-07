Concert du Paris Symphonic Orchestra Abbatiale Sainte Valérie Eglise Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize, 16 août 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Le rendez-vous devenu incontournable entre l’ensemble des musiciens du Paris Symphonic Orchestra et les mélomanes..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . EUR.

Eglise Sainte Valérie

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The meeting between the musicians of the Paris Symphonic Orchestra and music lovers has become a must.

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de París y los melómanos tienen ahora una cita ineludible.

Das mittlerweile unumgängliche Treffen zwischen allen Musikern des Paris Symphonic Orchestra und den Musikliebhabern.

