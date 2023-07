Exposition de tableaux et photographies Église Sainte-Trinité La Trinité-de-Thouberville, 16 septembre 2023, La Trinité-de-Thouberville.

Exposition de tableaux et photographies 16 et 17 septembre Église Sainte-Trinité

exposition de photos de Mr Avenel (paysage ,animalier) et une exposition de tableaux de Mme LOUVEAU

Église Sainte-Trinité Rue de l’église, 27310 La Trinité-de-Thouberville La Trinité-de-Thouberville 27310 Eure Normandie 02 32 56 24 26 L’église romane de la Trinité de Thouberville est un édifice en blocage datant du XIIe siècle. Son abside est encadrée de deux groupes de colonnes à chapiteaux à feuilles d’acanthe ou ornées de galons de perles. Le mur septentrional a conservé ses petites fenêtres cintrées, alors qu’au sud les fenêtres ont été élargies. De ce côté, la porte remaniée au XVe est entourée d’une archivolte décorée de becs d’oiseaux et de palmettes. La nef est recouverte d’une voute en bois du XVIe s. et le mobilier comporte les vestiges d’une curieuse armoire eucharistique du XIIe s., un bénitier pédiculé hexagonal du XVe s., une Vierge à l’enfant et une Trinité en pierre du XVIe s. Elle a une particularité unique et originale dans le secteur : toutes les sculptures de têtes de monstres sur les corbeaux autour de la nef sont différentes. Cette église vient de subir un second rafraîchissement à la hauteur de son cachet roman. Après la toiture et les joints des murs refaits en 1998, des travaux ont été effectués en 2012 et 2015 : ravalement des façades, réalisations des drains, consolidation des fondations, restauration du porche et des voûtes de la nef et du chœur, réfection de l’installation électrique, restauration des sols de la nef et restauration des autels latéraux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00