Concert bombarde, biniou et orgue Dimanche 18 juin, 20h00 Eglise Sainte Thérèse, Villeurbanne (69)

Le Trio Pêr Vari Kervarec propose avec son spectacle » la mémoire d’un peuple » une relecture historique et musicale du Barzaz Breizh, recueil de chants bretons.

Il s’agit d’un groupe composé de 3 musiciens bretons :

Pêr Vari Kervarec ( originaire de Quimper) est un chanteur, sonneur de bombarde, champion de Bretagne de la discipline « Bombarde et Orgue en 2018 », passionné de gwerziou, de cantiques bretons avec une obsession : celle de faire voyager cette culture.

Loeiz Méhat (originaire de la Presqu’île Guérandaise) est saxophoniste, sonneur de biniou et de cornemuse écossaise.

Tony Dudognon ( originaire de Brest) est organiste passionné et enseignant spécialiste de la musique ancienne.

Le Trio Pêr Vari Kervarec, fait voyager l’histoire de la Bretagne, l’importance de la sauvegarde de nos cultures dans la France entière autour de Pêr Vari Kervarec (Bombarde, Chant, Textes et Piano), Loeiz Mehat (Saxophone et Biniou) et Tony Dudognon (Orgue). Le trio compte déjà plus de 150 concerts à leur actif.

Leur nouveau spectacle « La Mémoire d’un Peuple », commandé par le département du Finistère, autour du célèbre “Barzaz Breiz” de La Villemarqué, ce chef-d’œuvre de la littérature bretonne et symbole d’un renouveau identitaire. Cela provoque en 1852 l’enthousiasme de George Sand, qui place certains « diamants du Barzaz-Breiz » au-dessus de l’Iliade ! Ce spectacle veut faire voyager le public dans la Bretagne du 19ème siècle mais aussi il veut faire prendre conscience de l’importance de sauvegarder la culture de nos régions, nos différentes identités. « Si un seul matin se levait sur notre vieux pays ; si ce matin-là nous cessions de rêver la Bretagne, celle-ci disparaitrait à tout jamais et nos enfants ne seraient plus que des français nés dans un département de l’ouest. Car la Bretagne n’a d’existence que par l’idée que les Bretons s’en font. Le reste n’est que littérature. »

La langue d’un peuple, c’est la peau de son âme, il nous faut nous redire que la diversité est une richesse, et surtout sans hiérarchisation.

Eglise Sainte Thérèse, Villeurbanne (69) 23, Rue du 4 Août 1789

2023-06-18T20:00:00+02:00 – 2023-06-18T22:00:00+02:00

