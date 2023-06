Église Sainte-Thérèse, Saint-Rémy (71) Eglise Sainte Thérèse Saint-Rémy, 30 juin 2023, Saint-Rémy.

Église Sainte-Thérèse, Saint-Rémy (71) Vendredi 30 juin, 20h00 Eglise Sainte Thérèse Entrée libre

Le groupe Foi et Lumière invite le public à visiter cette belle église des années 30 qui vient d’être rénovée.

Une présentation des activités de Foi et Lumière est également proposée avec une projection de photos et autres.

(Foi et Lumière est un mouvement international et regroupe parents et amis principalement autour de personnes atteintes de handicaps mentaux )

Eglise Sainte Thérèse rue d’Ottweiler Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 48 17 09 »}, {« type »: « email », « value »: « paroissedubonsamaritain@gmail.com »}]

