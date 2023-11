Le Noël des Crick-Sicks Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Le Noël des Crick-Sicks Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Wattrelos, 10 décembre 2023, Wattrelos. Le Noël des Crick-Sicks Dimanche 10 décembre, 16h00 Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Gratuit Les Crick-Sicks vous proposent un concert à l’occasion des fêtes de fin d’année à l’église Sainte-Thérès de l’Enfant Jésus le dimanche 10 décembre 2023 à 16h, au profit des Conférences Saint-Vincent de Paul de Wattrelos.

Entrée gratuite

Votre libre participation sera reversée intégralement aux Conférences de Saint-Vincent de Paul de Wattrelos Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos rue Sainte-Thérèse à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

