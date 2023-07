L’Art déco de Sainte-Thérèse Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos L’Art déco de Sainte-Thérèse Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Wattrelos, 15 octobre 2023, Wattrelos. L’Art déco de Sainte-Thérèse Dimanche 15 octobre, 16h00 Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans Originale, moderne et surprenante ! Voici comment nous pourrions vous décrire l’église Sainte-Thérèse, l’une des plus belles églises de l’entre-deux guerres de la métropole lilloise. Cette dernière présente une architecture à la fois traditionnelle dans ses grandes lignes mais résolument moderne par ses éléments décoratifs de style Art déco, qui vous le verrez donne une touche d’originalité au bâtiment. – Dimanche 15 octobre de 16h à 17h – Réserver en ligne : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-wattrelos/evenements/l-art-deco-de-sainte-therese-15-octobre-2023 RV devant l’église Sainte-Thérèse, rue Sainte-Thérèse à Wattrelos

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos rue Sainte-Thérèse à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320758586 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-wattrelos/evenements/l-art-deco-de-sainte-therese-15-octobre-2023 »}, {« link »: « mailto:contact@wattrelos-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

