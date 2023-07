L’Art déco de Sainte-Thérèse Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos L’Art déco de Sainte-Thérèse Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Wattrelos, 15 septembre 2023, Wattrelos. L’Art déco de Sainte-Thérèse Vendredi 15 septembre, 18h00 Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos gratuit Originale, moderne et surprenante ! Voici comment nous pourrions vous décrire l’église Sainte-Thérèse, l’une des plus belles églises de l’entre-deux guerres de la métropole lilloise. Cette dernière présente une architecture à la fois traditionnelle dans ses grandes lignes mais résolument moderne par ses éléments décoratifs de style Art déco, qui vous le verrez donne une touche d’originalité au bâtiment. Vendredi 15 septembre 2023 de 18h à 19h

RV devant l’église Sainte-Thérèse, rue Sainte-Thérèse à Wattrelos

