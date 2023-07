VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-THERESE-DE-L’ENFANT-JESUS Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-THERESE-DE-L’ENFANT-JESUS Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-THERESE-DE-L’ENFANT-JESUS 16 et 17 septembre Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Entrée libre Commencée en 1926 et terminée par l’architecte Bourdery en 1940, elle est l’une des églises de la région parisienne construites dans le cadre des chantiers du Cardinal. Son décor sculpté polychrome intérieur a été essentiellement réalisé par Jean Lambert-Rucki. L’État lui a attribué le label « Patrimoine du XXe siècle ». Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 62 rue de l’Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Fruit de la volonté du cardinal Verdier et du talent de l’architecte Bourdery, l’église, construite dans les années 1930, se distingue par un décor intérieur réalisé par Jean Lambert-Rucki. Métro Marcel Sembat (9) ou Boulogne Pont de Saint-Cloud (10) Bus ancienne mairie (126, 175, 72) Bus André Morizet (160) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Ville de Boulogne-Billancourt Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus Adresse 62 rue de l'Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus Boulogne-Billancourt

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/