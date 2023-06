Visites commentées de l’église Sainte-Thérèse Église Sainte-Thérèse Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Visites commentées de l’église Sainte-Thérèse Samedi 16 septembre, 14h00 Église Sainte-Thérèse Entrée libre

Les visites de l’église Sainte-Thérèse ont pour but de faire découvrir l’intérêt de la décoration intérieure due à Étienne Audfray et surtout à Charles Seureau dont on appréciera la procession des saints.

Église Sainte-Thérèse 6, place Sainte-Thérèse, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Pour un quartier neuf à population modeste, Alfred Tessier promeut une construction néogothique (1857-1862), équilibré et simple tout à la fois, qu’il réutilisera abondamment ensuite avec de multiples variantes. Il y conçoit, surtout, en parallèle un rare programme décoratif peint, floral et géométrique, habillant la totalité des volumes intérieurs. Église basilicale à nef de 7 travées, chœur d’une travée droite et abside à 5 pans flanquée des sacristies. Clocher-porche de façade dans œuvre Éclairement des collatéraux par des lancettes et de la nef, par des baies à deux formes. Couvrement de briques, à nervures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Photo : Charles Rieux