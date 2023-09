Architecture et énergie au fil du temps Eglise Sainte-Thérèse Albertville Albertville, 15 octobre 2023, Albertville.

Architecture et énergie au fil du temps Dimanche 15 octobre, 14h00 Eglise Sainte-Thérèse Albertville Nombre de places limité (15) – Tenue adaptée – A partir de 12 ans

PARCOURS URBAIN PIÉTON

Ce parcours pédestre vous invite à (re)découvrir le quartier du Val des Roses et ses abords. Développé dans les années 1970 autour d’un parc arboré, ce quartier associe habitat collectif et maisons individuelles et fait le trait d’union entre le centre-ville et le quartier olympique.

Promenez-vous de l’église Sainte-Thérèse à la Maison de l’Enfance Simone Veil, en passant par le Parc du Val des Roses et la Halle olympique et remarquez des bâtiments aux architectures variées, reflets de préoccupations environnementales évolutives.

Rdv devant l’église Sainte-Thérèse

Durée : 2h

Prévoir des chaussures adaptées à la marche

Eglise Sainte-Thérèse Albertville 18 avenue sainte thérèse, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « caue@cauesavoie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479607550 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

ville d’Albertville