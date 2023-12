CONCERT DU NOUVEL AN Eglise Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’Évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 17:00:00

fin : 2024-01-06 18:30:00 Venez commencer l’année dans la bonne humeur avec In Paradisum !.

Découvrez les grandes œuvres du répertoire pour un concert en famille et démarrer l’année en musique ! Brahms, Schicksalslied et Geistliches lied Tchaïkovsky, Casse-Noisettes Bizet, Les pêcheurs de perles (extrait) Offenbach, La vie parisienne (final)

Pour le 6 janvier : Réservations en ligne jusqu’au 5 janvier, achat de billets sur place le 6 janvier. EUR.

Eglise Rue Fouquet de Varenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire

