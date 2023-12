Concert de Noël Eglise Sainte Ruffine d’Aureilhan Aureilhan, 14 janvier 2024, Aureilhan.

Aureilhan Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 17:30:00

La Chorale des Dunes est un chœur mixte à quatre voix.

Elle est dirigée par Julia Kafelnikov, professeure de hautbois et de cor anglais au conservatoire de Gujan Mestras.

L’accompagnement au piano est assuré par Espérance Rochard.

Le répertoire de la Chorale des Dunes est très éclectique.

Le concert se composera de deux parties distinctes, séparées par un entracte..

EUR.

Eglise Sainte Ruffine d’Aureilhan

Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-06 par OT Mimizan