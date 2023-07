Visite libre et gratuite pour découvrir les restaurations et vitraux de l’église Eglise Sainte-Raffine de Gaujac Frégimont Catégories d’Évènement: Frégimont

Lot-et-Garonne Visite libre et gratuite pour découvrir les restaurations et vitraux de l’église Eglise Sainte-Raffine de Gaujac Frégimont, 15 septembre 2023, Frégimont. Visite libre et gratuite pour découvrir les restaurations et vitraux de l’église 15 – 17 septembre Eglise Sainte-Raffine de Gaujac Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les derniers travaux de restauration de l’église Sainte-Raffine de Gaujac : les élévations extérieure de la nef et du chevet, les vitraux, les élévations intérieures de la nef et du chevet, l’assainissement dans remblais moderne côté Nord, le rétablissement de la baie romane du chevet, côté Sud… Eglise Sainte-Raffine de Gaujac 75 chemin du Peyrot de l’Homme, 47360 Frégimont Frégimont 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.sainteraffine.org/ La patronne principale de l’église est Notre-Dame de septembre, c’est-à-dire de la Nativité de la Vierge. La patronne secondaire est sainte Raffine (ou Rafine). D’après le chanoine Durengues, sainte Raffine avait sa fête le 17 juillet. Aucun texte ne permet de savoir qui était sainte Rafine. Il se peut que sainte Rafine soit une déformation de sainte Rufine qui a subi le martyre sous Dioclétien à Séville, avec sa sœur, sainte Juste. Près de l’église Sainte-Raffine de Gaujac existait la source Sainte-Raffine qui était l’objet d’un très ancien pèlerinage.

L’église Sainte-Raffine serait d’après Georges Tholin la plus ancienne église du Lot-et-Garonne, du XIe siècle, et peut-être du Xe siècle, car dans cette église « tout est rudimentaire dans le style, tout accuse l’enfance de l’art roman ». Son intérêt viendrait de sa chaire à prêcher qui aurait été construite en même temps que l’église. Pour Pierre Dubourg-Noves, le style rudimentaire viendrait de ce qu’il est simplement mauvais. Il a proposé de dater l’église du XIIIe ou XIVe siècle. La partie la plus ancienne est le chœur, datant au moins du XIIe siècle, et qui était autrefois voûté en cul-de-four. L’arc triomphal avec deux colonnes surmontées de chapiteaux rudimentaires décorés de palmettes et de feuilles en volutes. Elle est datée dans la base Palissy du XVe ou XVIe siècle. D’autres auteurs la font remonter à la construction du chœur, soit du XIe siècle d’après Georges Tholin, ou du XIIe au XIIIe siècle, selon Pierre Dubourg-Noves. Le maître-autel était peut-être contemporain du chœur. En 1958, à la suite de l’éboulement du mur du chœur, il a été écrasé et remplacé par l’autel d’une autre église ruinée, Saint-Barthélemy. Le bénitier se trouvant dans l’axe de la nef est daté de 1704 grâce à l’inscription gravée dessus. Les fonts baptismaux se trouvant dans la nef datent probablement du XVe siècle. Bien que de construction assez tardive (à partir de 1506), l’église de Sainte-Raffine reprend le langage architectural simple, massif et austère du gothique méridional hérité de la fin des guerres contre les Albigeois : une architecture simple inspirée de celle des ordres mendiants et préférée à celle jugée trop ostentatoire venue d’Ile-de-France. Ceci explique la grande simplicité de cette église pourtant de belles dimensions. L’église Sainte-Raffine a été inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 9 mai 1947. D’un grand intérêt architectural et historique et faisant l’objet de toutes les attentions, elle vient d’entamer une belle restauration… Les travaux de la tranche 1 concernant essentiellement le clocher viennent de s’achever. Les travaux de la tranche 2 devraient débuter fin 2022… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

