Tours Visite libre Église Sainte-Radegonde Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visite libre 16 et 17 septembre Église Sainte-Radegonde Visite de l’église Sainte-Radegonde. Église Sainte-Radegonde 16 rue Saint-Gatien, 37000 Tours Tours 37100 Sainte-Radegonde Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 54 46 19 http://doyenne-tours-nord.fr/index.php?id=140 L’église Sainte-Radegonde a été édifiée à flanc de coteau en deux périodes, aux XIIe et XVIe siècles, à l’emplacement d’une chapelle construite au Xe siècle. Une crypte du IIIe siècle creusée dans le roc s’ouvre sur la nef de l’église. Saint Gatien y aurait célébré les premières messes en Touraine. Un bénitier datant de 1522, provient de l’abbaye de Marmoutier. Parking au carrefour de Sainte-Radegonde. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

