Concert de la nouvelle année Eglise Sainte-Radegonde Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Concert de la nouvelle année Eglise Sainte-Radegonde Colomiers, 20 janvier 2024, Colomiers. Concert de la nouvelle année Samedi 20 janvier 2024, 16h00 Eglise Sainte-Radegonde Le Chœur Sacré Bel Canto est très heureux de vous convier à son concert de la Nouvelle Année, pour démarrer en beauté et dans la joie 2024, ce chœur hors normes vous offrira un florilège de chants variés et magnifiques morceaux exécutés par une pianiste pleine de talent. Des airs d’opéras, du chant sacré, de la variété, viendront ravir vos oreilles. Un spectacle haut en couleurs et plein de fantaisie. Venez nombreux,le Chœur saura vous en-chanter… Entrée libre participation. Renseignements : 06 26 10 03 64 Horaires 16h Détails sur le lieu: Eglise Sainte Radegonde Eglise Sainte-Radegonde Allée du Coteau, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Prat Couderc Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Eglise Sainte-Radegonde Adresse Allée du Coteau, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Eglise Sainte-Radegonde Colomiers latitude longitude 43.612214;1.339463

Eglise Sainte-Radegonde Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/