Concert de Noël Eglise Sainte-Radegonde Colomiers

Haute-Garonne Concert de Noël Eglise Sainte-Radegonde Colomiers, 15 décembre 2023, Colomiers. Concert de Noël Vendredi 15 décembre, 20h15 Eglise Sainte-Radegonde Un concert de noël dans un esprit de fantaisie et de joie, préparé avec soin par les élèves chanteurs, musiciens et danseurs du Conservatoire, sous la direction artistique d’Anne-Claude Gérard. Gratuit sur réservation

05 61 15 22 86

conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires 20h15 Détails sur le lieu: Eglise Sainte-Radegonde Allée du Coteau 31770 Colomiers Eglise Sainte-Radegonde Allée du Coteau, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Prat Couderc Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:conservatoire@mairie-colomiers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Eglise Sainte-Radegonde
Allée du Coteau, 31770 Colomiers
Colomiers
31770
Haute-Garonne
Occitanie

