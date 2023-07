Zoom patrimoine sur le village de Castelnau-Barbarens Église Sainte-Quitterie Castelnau-Barbarens Catégories d’Évènement: Castelnau-Barbarens

Gers Zoom patrimoine sur le village de Castelnau-Barbarens Église Sainte-Quitterie Castelnau-Barbarens, 16 septembre 2023, Castelnau-Barbarens. Zoom patrimoine sur le village de Castelnau-Barbarens Samedi 16 septembre, 10h30, 11h30 Église Sainte-Quitterie Gratuit. Entrée libre. Découvrez ce castelnau fondé au XIIe siècle avec un guide du Pays d’art et d’histoire ! Au fil des rues, découvrez les vestiges de l’époque médiévale avec ses pousterles, ses embans, ses nombreuses maisons à pan-de-bois…

Laissez-vous conter l’histoire de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié ainsi que celle de l’église Sainte-Quitterie, construite au XIXe siècle à l’emplacement de l’ancien château. Église Sainte-Quitterie Place d’Uzès, 32450 Castelnau-Barbarens Castelnau-Barbarens 32450 Gers Occitanie Construite en 1870 à l’emplacement de l’ancien château médiéval, elle remplace la première église du village qui fut détruite au XIXe siècle et dont il ne subsiste aujourd’hui que la tour-clocher. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

