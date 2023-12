Et aussi… Eglise Sainte-Pudentienne 32600 Pujaudran Pujaudran Catégories d’Évènement: Gers

Et aussi… Jeudi 29 février 2024, 21h00 Eglise Sainte-Pudentienne 32600 Pujaudran

Début : 2024-02-29T21:00:00+01:00 – 2024-02-29T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T21:00:00+01:00 – 2024-02-29T22:00:00+01:00 Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Victor Capoul, artiste lyrique né le 27 février 1839 à Toulouse. était aussi célèbre pour ses performances vocales que pour son élégance.

De belles moustaches, une coiffure originale avec raie au milieu, petite frange raide plaquée sur le front et volume bouclé sur les côtés et une voix si mélodieuse… à faire chavirer le cœur des dames.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Victor Capoul, artiste lyrique né le 27 février 1839 à Toulouse. était aussi célèbre pour ses performances vocales que pour son élégance.

De belles moustaches, une coiffure originale avec raie au milieu, petite frange raide plaquée sur le front et volume bouclé sur les côtés et une voix si mélodieuse… à faire chavirer le cœur des dames.

De Paris à New-York, en passant par Londres, Vienne, Moscou ou Saint-Pétersbourg, Victor Capoul a promené sur les scènes des opéras les plus prestigieux son allure de héros romantique.

