Cet évènement est passé Visite libre de l’église Ste Philomène de Portes-lès-Valence Eglise Sainte Philomène Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence Visite libre de l’église Ste Philomène de Portes-lès-Valence Eglise Sainte Philomène Portes-lès-Valence, 15 septembre 2023, Portes-lès-Valence. Visite libre de l’église Ste Philomène de Portes-lès-Valence 15 – 17 septembre Eglise Sainte Philomène Entrée libre. Visite libre de 8h à 19h. Eglise Sainte Philomène Rue Voltaire Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04.75.61.61.78 https://stpauldurhone.catholique.fr Eglise du XIXe s. inscrite dans le passé industriel de la commune : construction en mâchefer (résidus de combustion de charbon) sur l’ancien cimetière (le porche en était une chapelle). Ne manquez pas de faire le tour de l’église pour repérer les pierres tombales insérées dans le mur extérieur! Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Paroisse St Paul du Rhône Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Eglise Sainte Philomène Adresse Rue Voltaire Portes-lès-Valence Ville Portes-lès-Valence Departement Drôme Lieu Ville Eglise Sainte Philomène Portes-lès-Valence latitude longitude 44.877361;4.878431

Eglise Sainte Philomène Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/