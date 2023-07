Visite guidée des orgues historiques de cette église avec Roland Galtier Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Visite guidée des orgues historiques de cette église avec Roland Galtier

Samedi 16 septembre, 14h15
Église Sainte-Perpétue-et-Félicité
Gratuit. Entrée libre.

L'orgue, qui possède un buffet en chêne, a été conçu par Aristide Cavaillé-Coll en 1862. Il est classé au titre des Monuments historiques depuis 1977.

La présentation du grand orgue et de l’orgue de chœur est assurée par Roland Galtier.

Cette initiative est proposée par l'association des Amis des Orgues de la cathédrale.

Église Sainte-Perpétue-et-Félicité
Boulevard de Prague, 30000 Nîmes

L'église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité de Nîmes est une église de style éclectique, typique du Second Empire. Le clocher en façade possède une haute flèche, dominant de 71 mètres l'esplanade Charles-de-Gaulle. L'église a été conçue par l'architecte Léon Feuchère et sa décoration a été réalisée par Joseph Felon. Sa première pierre a été posée en octobre 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. Le gros œuvre a été achevé à l'automne 1862, mais les aménagements ont été terminés en 1864. L'église a été consacrée en juin 1864.

