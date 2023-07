Un exemple emblématique d’architecture éclectique du Second Empire : histoire d’une église construite par Léon Feuchère Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Un exemple emblématique d’architecture éclectique du Second Empire : histoire d’une église construite par Léon Feuchère Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Un exemple emblématique d’architecture éclectique du Second Empire : histoire d’une église construite par Léon Feuchère 16 et 17 septembre Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Gratuit. Entrée libre. Construite d’après les plans de l’architecte Léon Feuchère, cette église présente un style éclectique caractéristique du Second Empire. Sa première pierre a été posée par Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Boulevard de Prague, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Triangle de la Gare Gard Occitanie L’église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité de Nîmes est une église de style éclectique, typique du Second Empire. Le clocher en façade possède une haute flèche, dominant de 71 mètres l’esplanade Charles-de-Gaulle. L’église a été conçue par l’architecte Léon Feuchère et sa décoration a été réalisée par Joseph Felon. Sa première pierre a été posée en octobre 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. Le gros œuvre a été achevé à l’automne 1862, mais les aménagements ont été terminés en 1864. L’église a été consacrée en juin 1864. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Ville de Nîmes Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Adresse Boulevard de Prague, 30000 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Nîmes

Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/