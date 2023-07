Visite libre de l’Eglise Sainte-Pauline Église Sainte-Pauline Le Vésinet, 16 septembre 2023, Le Vésinet.

Visite libre de l’église Sainte Pauline

Église Sainte-Pauline 55 boulevard Angleterre 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France L’église est construite sur un terrain offert à l’évêché par Mme Chardron, qui en a également assuré le financement avec quelques paroissiens. L’édifice, bénit le 12 juillet 1913 par l’évêque de Versailles, Mgr Gibier, est dédié à sainte Pauline en mémoire de la fille des Chardron, décédée à l’âge de 20 ans. L’église, d’abord annexe de Sainte-Marguerite, est érigée en paroisse en 1919. Le style gothique est imposé par la donatrice. Les baies étroites et élancées font l’originalité de ce bâtiment. La couverture en berceau de la nef et des bas-côtés est imposée par l’utilisation de la brique creuse au niveau des voûtes. Un chevet à pans coupés répond à la rigueur des lignes et des volumes du clocher-porche. Les élévations intérieures sont répétées sur les façades latérales.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00