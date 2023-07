Visite guidée de l’église Sainte-Osmanne Église Sainte-Osmanne Féricy Catégories d’Évènement: Féricy

Visitée guidée de cette église classée au titre des monuments historiques, dont les premières fondations datent du XIIe siècle. Les vitraux, classés également, eux aussi et datant du XVIe ont été exposés au musée du Louvres.

Cette église possède un tabenacle orné de bas relief offert par la reine Anne d'Autriche. Église Sainte-Osmanne date du XIIe siècle dans sa partie la plus ancienne. Cette église classée au titre des monuments historiques possède des vitraux remarquables, exposés pendant un temps au musée du Louvre à Paris. Elle possède également des fonds baptismaux et des statues également classés. Elle est située à proximité de la source Sainte-Osmanne qui,d'après la légende facilite la fécondité à celle qui en boit l'eau. Elle aurait permis à la reine Anne d'Autriche de voir naître le futur roi Louis XIV.

mairie de Féricy

