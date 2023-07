Concert du Madrigal du Perche Église Sainte-Osmanne Féricy, 16 septembre 2023, Féricy.

Concert du Madrigal du Perche Samedi 16 septembre, 20h00 Église Sainte-Osmanne Entrée avec libre participation pour aider à la réfection de l’église

Le madrigal du perche est un choeur mixte qui se produit dans de nombreuses salles et églises dans le Perche et la région Normandie.

Cette formation amateur est reconnue pour la qualité de la restitution des oeuvres vocales allant de la renaissance a nos jours.

Pour ce concert, les compositeurs du XXe siècle, comme Fauré, Debussy, Poulenc, Ravel ou encore Saint-Saens, seront à l’honneur.

Église Sainte-Osmanne Rue de l’Église 77133 Féricy Féricy 77133 La Roue Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 85 26 http://eglise.fericy.fr/nous-decouvrir/notre-projet/ http://eglise.fericy.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mairie.fericy@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 23 85 26 »}] Église Sainte-Osmanne date du XIIe siècle dans sa partie la plus ancienne. Cette église classée au titre des monuments historiques possède des vitraux remarquables, exposés pendant un temps au musée du Louvre à Paris. Elle possède également des fonds baptismaux et des statues également classés. Elle est située à proximité de la source Sainte-Osmanne qui,d’après la légende facilite la fécondité à celle qui en boit l’eau. Elle aurait permis à la reine Anne d’Autriche de voir naître le futur roi Louis XIV. Accessible en voiture. Place de Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

