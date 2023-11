Fête de Sainte-Odile Église Sainte-Odile Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Messes : 9h30 et 17h45 (St Pie V) – 10h00, 11h15 et 19h00 (St Paul VI)

12h30 Carillon “mélodies Alsaciennes”

13h00, déjeuner « traditionnelle choucroute » à la crypte

15h00 Concert de la Sainte Odile avec le Choeur Maurice de Ravel « Promenade classique à Vienne » Chœur et Orchestre – Direction Lucie Rueda

Église Sainte-Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Île-de-France

