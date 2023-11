CHORALE D’ANGES, CHOEUR DE REVES Église Sainte-Odile Paris Catégorie d’Évènement: Paris CHORALE D’ANGES, CHOEUR DE REVES Église Sainte-Odile Paris, 5 novembre 2023, Paris. CHORALE D’ANGES, CHOEUR DE REVES Dimanche 5 novembre, 15h00 Église Sainte-Odile Entrée libre Chorale de 27 enfants – Danseuses traditionnelles

Chanteurs solistes

Venez nombreux les écouter à l’église. Église Sainte-Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T15:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:30:00+01:00

2023-11-05T15:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Odile Adresse 2 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Ville Paris Lieu Ville Église Sainte-Odile Paris latitude longitude 48.886877;2.29331

Église Sainte-Odile Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/