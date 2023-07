Visite libre de l’église Sainte-Odile Église Sainte-Odile Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite libre de l’église Sainte-Odile Église Sainte-Odile Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite libre de l’église Sainte-Odile 16 et 17 septembre Église Sainte-Odile Entrée libre Venez à la découverte de cette église classée au Patrimoine du XXe siècle. Sainte-Odile offre une harmonie de style Art Déco tant au niveau architectural que décoratif. Invitation à la foi, Sainte Odile se dévoilera à vous.

Au cours de cette visite, vous découvrirez les choix architecturaux de Jaques Barge, les verrières colorées de François Décorchemont, les sculptures empreintes de douceur d’Anne-Marie Roux-Colas, le retable en cuivre émaillé, oeuvre unique, de Robert Barriot. Église Sainte-Odile 2 avenue Stéphane-Mallarmé 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 27 18 37 http://www.sainteodile.fr Église du XXe siècle construite par Jacques Barge, inscrite aux Monuments historiques, Sainte-Odile offre une totale harmonie de style Art Déco tant au niveau architectural que décoratif. La nef unique est décorée d’un immense retable en cuivre de Robert Barriot, éclairée par trois verrières de cristal colorées dans la masse de François Décorchemont, d’un autel d’Auguste Labouret et de sculptures d’Anne-Marie Roux-Colas. M3 Porte Champerret / Bus 84, 92, 93, PC 174, 173 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Église Sainte-Odile
2 avenue Stéphane-Mallarmé 75017 Paris

