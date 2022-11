Entrée dans l’Avent Eglise Sainte Odile Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée dans l’Avent Eglise Sainte Odile, 26 novembre 2022, Paris. Entrée dans l’Avent Samedi 26 novembre, 19h00 Eglise Sainte Odile Samedi 26 novembre, veillée d’adoration pour tous Eglise Sainte Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris 75017 Île-de-France Veillée de 19 h à 22 h

Animations dans l’église : 19 h à 20 h avec les enfants,

20 h à 21 h avec les Scouts,

21 h à 22 h avec les Chevaliers de Colomb

2022-11-26T19:00:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

Lieu Eglise Sainte Odile Adresse 2 avenue Stéphane Mallarmé Quartier de la Plaine-de-Monceau Ville Paris

