A l'église Sainte Odile Samedi 26 novembre 2022 de 14h à 17h30 au 2 avenue Stéphane Mallarmé

Louange-Adoration & Prière des Malades

Chapelet à 13h30

Louange – Adoration & Prière des Malades de 14h à 17h30

Messe anticipée à 18h

Eglise Sainte Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris

Métro Porte de Champeret – ligne 3 – Bus 92, PC, 84, 163

2022-11-26T13:30:00+01:00

2022-11-26T17:30:00+01:00

Paris