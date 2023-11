Concert de nouvel an Eglise Sainte Monique ECHIROLLES Catégorie d’Évènement: Échirolles Concert de nouvel an Eglise Sainte Monique ECHIROLLES, 21 janvier 2024, ECHIROLLES. Concert de nouvel an Dimanche 21 janvier 2024, 17h00 Eglise Sainte Monique Concert de nouvel an Eglise Sainte Monique 3 rue de Lorraine , 38130 ECHIROLLES ECHIROLLES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T17:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

2024-01-21T17:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Échirolles Autres Lieu Eglise Sainte Monique Adresse 3 rue de Lorraine , 38130 ECHIROLLES Ville ECHIROLLES Lieu Ville Eglise Sainte Monique ECHIROLLES latitude longitude 45.153223;5.728728

Eglise Sainte Monique ECHIROLLES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echirolles/