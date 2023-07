Spectacle Mετά Église Sainte-Martine Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme Spectacle Mετά Église Sainte-Martine Pont-du-Château, 17 septembre 2023, Pont-du-Château. Spectacle Mετά Dimanche 17 septembre, 16h30 Église Sainte-Martine Participation libre La Compagnie Arkhè vous invite à regarder votre patrimoine autrement avec un spectacle sur le parvis de l’église qui fera intervenir trois interprètes, une flûte et un looper. Gratuit – Tout public – Accès PMR – Parking à proximité

Parvis de l’église Sainte Martine – Rue Sainte-Martine Surprise ! Dimanche de 10h30 à 12h venez rejoindre les artistes au Caméléon pour travailler les percussions corporelles, le rythme de la danse… et participer au final du spectacle en soirée.

Inscriptions au : 04 73 83 73 62 – 20 places.

Le Caméléon – 52 Avenue de Cournon Église Sainte-Martine Rue Sainte-Martine 63430 Pont-Du-Château Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes L’Église romane Sainte-Martine s’élève, majestueuse, au-dessus de l’ancien quartier de la flotte marchande. Il s’agit du plus ancien édifice laissé par le Moyen-âge à Pont-du-Château. Sa construction s’est étalée sur plusieurs siècles, à partir de la fin du 12e siècle. De l’extérieur, l’ensemble est harmonieux, mais son homogénéité est atténuée par un clocher en lave noire, bâti en 1816 pour remplacer celui que Couthon avait fait raser en 1793.

À l’intérieur, l’église surprend par la juxtaposition d’une vaste nef romano gothique et d’un chœur de modestes dimensions, de construction plus récente. La restauration, de 1994-1995, n’a pas cherché à atténuer cette diversité. Transports en commun : bus T2C ligne 36, arrêt Montboissier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

