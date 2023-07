Eglise Sainte-Martine Église Sainte-Martine Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Eglise Sainte-Martine 16 et 17 septembre Église Sainte-Martine Entrée libre, tenue vestimentaire correcte. Visite libre ou commentée.

L’Eglise romane Sainte-Martine s’élève, majestueuse, au-dessus de l’ancien quartier de la flotte marchande. Il s’agit du plus ancien édifice laissé par le Moyen-âge à Pont-du-Château. Sa construction s’est étalée sur plusieurs siècles, à partir de la fin du 12ème siècle et jusqu’au début du 19ème.

L’église a intégré la Fédération européenne des sites clunisiens en mai 2022. Elle candidate à la candidature en liste du réseau au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Horaires : de 16h à 18h le samedi ; de 14h à 18h le dimanche.

De l'extérieur, l'ensemble est harmonieux, mais son homogénéité est atténuée par un clocher en lave noire, bâti en 1816 pour remplacer celui que Couthon avait fait raser en 1793.

À l’intérieur, l’église surprend par la juxtaposition d’une vaste nef romano gothique et d’un chœur de modestes dimensions, de construction plus récente. La restauration, de 1994-1995, n’a pas cherché à atténuer cette diversité. Transports en commun : bus T2C ligne 36, arrêt Montboissier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

