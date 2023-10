Concert : Fiuminale Église Sainte Marie Roquefort, 19 octobre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Fiuminale est un duo formé par Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani. Après 20 ans passés au sein de l’ensemble Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, les deux artistes se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Église Sainte Marie

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Fiuminale is a duo formed by Maxime Merlandi and Jean Philippe Guissani. After 20 years with the Barbara Furtuna ensemble and hundreds of concerts around the world, the two artists are back together to share the songs that have marked their careers.

Fiuminale es un dúo formado por Maxime Merlandi y Jean Philippe Guissani. Tras 20 años con el conjunto Barbara Furtuna y cientos de conciertos por todo el mundo, las dos artistas vuelven a reunirse para compartir las canciones que han marcado sus carreras.

Fiuminale ist ein Duo, das von Maxime Merlandi und Jean Philippe Guissani gegründet wurde. Nach 20 Jahren im Ensemble Barbara Furtuna und Hunderten von Konzerten auf der ganzen Welt treffen sich die beiden Künstler wieder, um die Lieder zu teilen, die sie auf ihrem Weg gesungen haben.

