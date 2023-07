Trésors gothiques et artistiques : découvrez l’histoire de l’église du XVe siècle et ses merveilles artistiques Église Sainte-Marie Mirande Catégories d’Évènement: Gers

Mirande Trésors gothiques et artistiques : découvrez l’histoire de l’église du XVe siècle et ses merveilles artistiques Église Sainte-Marie Mirande, 16 septembre 2023, Mirande. Trésors gothiques et artistiques : découvrez l’histoire de l’église du XVe siècle et ses merveilles artistiques 16 et 17 septembre Église Sainte-Marie Gratuit. Entrée libre. L’église, datée du XVe siècle, est de style gothique méridional et présente un étonnant clocher en arc, qui servait aussi de tour de guet. Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1921.

À l’intérieur, vous pouvez admirer de magnifiques vitraux datant du XIXe siècle, notamment celui de la chapelle du Purgatoire, qui remonte à l’origine de l’église. Ce vitrail représente le patron de l’Astarac – St Michel, terrassant le dragon d’Apocalypse. Dans la chapelle du Saint-Sacrement (à droite de l’autel principal), se trouve un tableau représentant l’Assomption de la Vierge, peint en 1680 par Antoine Coypel, un peintre de Louis XIV. Ce tableau est assemblé avec l’ancien maître-autel de l’abbaye de Berdoues, qui était l’abbaye fondatrice de la bastide de Mirande.

Le vitrail de cette chapelle représente le jour de la Pentecôte – la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et la Vierge Marie au Cénacle, après la mort du Christ.

Le chemin de croix qui orne l’église est signé par Louis Boulanger, un ami de Victor Hugo.

Le chemin de croix qui orne l'église est signé par Louis Boulanger, un ami de Victor Hugo.

Au-dessus de l'entrée principale, datant du XIXe siècle, se trouve l'orgue Magen composé de 36 tuyaux, avec sa tribune de style troubadour (néo-gothique).

