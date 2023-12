La crèche de Noël aux Chartreux Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux Marseille 4e Arrondissement, 17 décembre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17

fin : 2024-02-01

La crèche des Chartreux est l’une des plus anciennes de Marseille : des documents de 1810 en attestent. Elle a une superficie de 20m2 sur plusieurs niveaux..

La crèche des Chartreux est l’une des plus anciennes de Marseille : des documents de 1810 en attestent. Elle a une superficie de 20m2 sur plusieurs niveaux.Familles

Nous avons les premiers santons automates de la ville, entièrement pensés, construits, mécanisés et habillés par un paroissien en 1949.

Nous avons également des santons habillés de la santonnière Simone Jouglas.

Ce sont des pièces magnifiques,uniques qui ont été récemment restaurées par nos soins. Les costumes des santons habillés ont été refaits par des bénévoles faisant partie du groupe folklorique Li Gai Farandoulaire.



En 2016 les nouveaux décors ont été construits et peints par des paroissiens et un artiste de renom: Mr Kerevel .Un jeu de lumière et de sono a été créé à la même époque.

.

Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux Place Edmond Audran

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille