A tous vent – Concert Eglise Sainte Marie-Madeleine Tours-sur-Marne, 25 novembre 2023, Tours-sur-Marne.

Tours-sur-Marne,Marne

Les clarinettes seront à l’honneur lors de notre prochain concert que nous partagerons avec EBONATA, Choeur départemental de clarinettes.

Nous vous attendons le Samedi 25 Novembre 2023, 20 Heures, en l’église de Tours sur Marne.

Réservations: HelloAsso: Société Musicale Tours sur Marne.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Eglise Sainte Marie-Madeleine

Tours-sur-Marne 51150 Marne Grand Est



Clarinets will be in the spotlight at our next concert, which we’ll be sharing with EBONATA, Choeur départemental de clarinettes.

We look forward to seeing you on Saturday, November 25, 2023, 8pm, in the church of Tours sur Marne.

Reservations: HelloAsso: Société Musicale Tours sur Marne

Los clarinetes ocuparán un lugar destacado en nuestro próximo concierto, que compartiremos con EBONATA, el coro departamental de clarinetes.

Les esperamos el sábado 25 de noviembre de 2023, a las 20:00 horas, en la iglesia de Tours sur Marne.

Reservas: HelloAsso: Société Musicale Tours sur Marne

Die Klarinetten werden bei unserem nächsten Konzert im Mittelpunkt stehen, das wir gemeinsam mit EBONATA, dem Klarinettenchor des Departements, veranstalten werden.

Wir erwarten Sie am Samstag, den 25. November 2023, um 20 Uhr in der Kirche von Tours sur Marne.

Reservierungen: HelloAsso: Société Musicale Tours sur Marne

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts