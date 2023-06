Venez découvrir cette église et son abside romane du XIe siècle Église Sainte-Marie-Madeleine Teyssieu Teyssieu Catégories d’Évènement: Lot

Teyssieu Venez découvrir cette église et son abside romane du XIe siècle Église Sainte-Marie-Madeleine Teyssieu, 16 septembre 2023, Teyssieu. Venez découvrir cette église et son abside romane du XIe siècle 16 et 17 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter, l’association Amis de la Tour de Teyssieu, au : 06 48 89 46 27. Découvrez une église d’importance historique : classée au titre des Monuments historiques, depuis le 23 novembre 1992.

À l’origine, elle présentait une architecture romane avec un plan en croix latine, comprenant un chœur, une abside en hémicycle et une nef unique ouvrant sur deux chapelles latérales formant un faux transept.

L’édifice est un mélange de styles architecturaux, alliant le gothique, le roman et le néo-gothique.

Ne manquez pas d’admirer le magnifique chevet roman du XIe siècle qui fait partie des trésors de cette église. Église Sainte-Marie-Madeleine 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie 06 33 90 89 23 L’église a été classée au titre des Monuments historiques, le 23 novembre 1992. L’église romane d’origine présentait un plan en croix latine, comprenant un chœur, une abside en hémicycle et une nef unique qui s’ouvrait sur deux chapelles latérales formant un faux transept. Il s’agit d’un édifice composite de différents styles : gothique, roman et néo-gothique. L’église possède un magnifique chevet roman datant du XIe siècle. À 14 kms de Bretenoux. À 15 kms de St-Céré. À 17 kms de Beaulieu-sur-Dordogne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @Pierre Durand Détails Catégories d’Évènement: Lot, Teyssieu Autres Lieu Église Sainte-Marie-Madeleine Adresse 46190 Teyssieu Ville Teyssieu Departement Lot Lieu Ville Église Sainte-Marie-Madeleine Teyssieu

Église Sainte-Marie-Madeleine Teyssieu Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/teyssieu/

Venez découvrir cette église et son abside romane du XIe siècle Église Sainte-Marie-Madeleine Teyssieu 2023-09-16 was last modified: by Venez découvrir cette église et son abside romane du XIe siècle Église Sainte-Marie-Madeleine Teyssieu Église Sainte-Marie-Madeleine Teyssieu 16 septembre 2023