Festival Guitare Guitares – Du 6 au 8 juillet Eglise Sainte Marie Madeleine Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Festival Guitare Guitares – Du 6 au 8 juillet Eglise Sainte Marie Madeleine Pibrac, 6 juillet 2023, Pibrac. Festival Guitare Guitares – Du 6 au 8 juillet 6 – 8 juillet Eglise Sainte Marie Madeleine Sur réservation Jeudi 6 juillet : Duo Mélisande (Sébastien Llinarès et Nicolas Lestoquoy).

Duo de guitares, guitare manouche et guitare espagnole, sur un programme allant du jazz de Django Reinhart à la musique brésilienne. Vendredi 7 juillet : Musiques Espagnoles du Moyen-Age à nos jours

Annelyse Aragou, soprano,et Gino Mancini, guitare. Samedi 8 juillet : Alicia Stubbe, récital.

Alicia était déjà venue pour faire une première partie lors de la première édition en 2019.

Elle est depuis devenue concertiste et pédagogue installée, et elle vient nous présenter son dernier programme. Prix des places de 10 à 15 € Eglise Sainte Marie Madeleine Place du 11 Novembre 1918, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://pibrac.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T21:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00 festival concert Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Eglise Sainte Marie Madeleine Adresse Place du 11 Novembre 1918, 31820 Pibrac Ville Pibrac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Eglise Sainte Marie Madeleine Pibrac

Eglise Sainte Marie Madeleine Pibrac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/