Moisy Visite commentée gratuite Église Sainte-Marie-Madeleine Moisy, 16 septembre 2023, Moisy. Visite commentée gratuite 16 et 17 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Découvrez notre belle église ouverte spécialement pour les journées européennes du patrimoine Église Sainte-Marie-Madeleine Place de l’Eglise, 41160 Moisy Moisy 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 00 16 L’église est signalée dès le XIIe siècle ; elle était liée au prieuré contigu dont subsiste un porche ancien du XIIe siècle. Dans l’église un retable en panneaux de bois fixes, peints a fait l’objet d’une restauration. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

