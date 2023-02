FOCUS SUR LA PEINTURE BAROQUE. « Saint Honoré, Saint Antoine, Saint Michel » de Michel Serre Église Sainte Marie-Madeleine Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

FOCUS SUR LA PEINTURE BAROQUE. « Saint Honoré, Saint Antoine, Saint Michel » de Michel Serre Église Sainte Marie-Madeleine, 7 mars 2023, Martigues. FOCUS SUR LA PEINTURE BAROQUE. « Saint Honoré, Saint Antoine, Saint Michel » de Michel Serre Mardi 7 mars, 16h30 Église Sainte Marie-Madeleine

Gratuit, sans inscription

De février à avril, le service Art, Histoire et Archéologie propose trois visites pour découvrir trois oeuvres religieuses baroques disséminées dans les trois quartier du centre ville. Église Sainte Marie-Madeleine 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation Au XVIIe siècle, la confrérie des boulangers de L’Île commande à Michel Serre, peintre baroque à la renommée nationale, un tableau en l’honneur de son patron, Saint Honoré. Il en résulte une des plus belles oeuvres de cette période à Martigues. Informations pratiques Durée 45min

Renseignements au 04 42 49 03 30 Localiser

