Nord Rencontre autour de la tarologie avec Rosa Eglise Sainte Marie Madeleine Lille, 14 octobre 2023, Lille. Rencontre autour de la tarologie avec Rosa Samedi 14 octobre, 16h00 Eglise Sainte Marie Madeleine Gratuit, sur réservations Samedi 14 octobre à 16h, rencontrez Rosa (association Le Champ Fleurit), tarologue associée au projet « La Bonaventure » par Vincen Beeckman, photographe belge, qui propose un temps d’échange et de découverte du tarot et des oracles à l’Église Sainte-Marie-Madeleine de Lille. Novices en la matière ou coutumiers du fait, vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s ! Eglise Sainte Marie Madeleine 27 Rue du Pont Neuf, 59800 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/decouverte-guidee-et-ludique-de-la-bonaventure/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Droits réservés, Institut pour la photographie Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Eglise Sainte Marie Madeleine Adresse 27 Rue du Pont Neuf, 59800 Lille Ville Lille

