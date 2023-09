Découverte guidée et ludique de la Bonaventure Eglise Sainte Marie-Madeleine Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Découverte guidée et ludique de la Bonaventure Eglise Sainte Marie-Madeleine Lille, 30 septembre 2023, Lille. Découverte guidée et ludique de la Bonaventure 30 septembre – 5 novembre Eglise Sainte Marie-Madeleine Gratuit, sur réservation Chaque samedi et dimanche à 16h, du 9 septembre au 5 novembre, découvrez l’exposition La Bonaventure de manière ludique en compagnie de notre médiateur.

Avec le soutien de la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille et de la Région Hauts-de-France.

En résonance avec l’exposition « Ping Pong » présentée au Fomu Antwerpen. Eglise Sainte Marie-Madeleine 27 rue du Pont Neuf 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/decouverte-guidee-et-ludique-de-la-bonaventure/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00 © Institut pour la photographie Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Eglise Sainte Marie-Madeleine Adresse 27 rue du Pont Neuf 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Eglise Sainte Marie-Madeleine Lille latitude longitude 50.644556;3.063469

