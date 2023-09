La Bonaventure Église Sainte-Marie-Madeleine Lille, 28 septembre 2023, Lille.

La Bonaventure est née d’une résidence artistique du photographe belge Vincen Beeckman dans les environs de la rue de Thionville. Intégrant à sa pratique les univers et les personnes qu’il rencontre et qui le touchent, il a imaginé, à l’invitation de l’Institut pour la photographie, un projet de création participative avec douze personnes qui vivent ou travaillent dans le quartier.

Aëlle, Chloé, Denise, Denise-Marie, Giovanna-Paola, Hélène, J,, Karine, Kathrin, Ophélie, Perrine et Pierre ont entre 18 et 90 ans, et reflètent la diversité culturelle et sociale propre à cette portion du Vieux-Lille.

En résonance avec les projections que l’Institut cristallise pour son développement futur, Vincen Beeckman a souhaité cheminer avec chacune et chacun autour des représentations de leur devenir et de leurs aspirations profondes.

C’est par une rencontre avec la tarologue Rosa Gonzales Villaman (association Le Champ fleurit), que chaque participant est ainsi entré dans le projet. Il s’agissait alors de lire et parfois de découvrir ensemble ce qui pouvait, dans le présent, les habiter intimement.

En cheminant autour d’un axe saillant de cet échange, les participants ont ensuite, en dialogue avec Vincen Beeckman, mis en images, en mots et en objets leurs histoires. Entre récit de soi et fiction, chaque aventure s’est écrit comme une mise en scène convoquant à la fois empreintes du passé, écoute du présent et visions du futur.

A travers un parcours d’autels qui font tant écho à la culture occidentale qu’aux traditions orientales, l’exposition prend le parti du petit pour partager, de manière sensitive et sensible, ce que nos vies recèlent de fragile, de ténu et de précieux.

Église Sainte-Marie-Madeleine 27 rue du Pont Neuf 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

