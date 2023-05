Concert – À la mode d’Italie Eglise Sainte Marie-Madeleine, 17 mai 2023, Lille.

Concert – À la mode d’Italie Mercredi 17 mai, 20h30 Eglise Sainte Marie-Madeleine

En 2022, l’ensemble Le Stagioni, dirigé par le claveciniste et pianofortiste Paolo Zanzu, a commencé un compagnonnage avec la Ville de Lille. Après un premier concert en compagnie du grand Christophe Coin en décembre, l’ensemble créera en mai un nouveau programme, À la mode d’Italie, en effectif de chambre (2 violons, violoncelle et clavecin), avec la mezzo-soprano Isabelle Druet.

À la mode d’Italie réunit des cantates et des airs composés au croisement de la France et de l’Italie au XVIIIe siècle : œuvres hybrides de compositeurs italiens installés en France, comme Antonia Bembo et Jean-Baptiste Stuck ou de musiciens français composant sur des textes italiens, notamment André Campra et Montéclair. Des drames en miniatures sont incarnés par de grandes héroïnes tragiques, telles Ariane, Lucrèce ou Déjanire. Les leçons de morale galante côtoient des textes religieux édifiants aussi bien que des airs brillants et légers. Le tout pour animer des salons qui associaient au plaisir de la conversation ceux de la musique et du spectacle.

Ce programme est le fruit d’un projet de recherche et création associé au programme « La cantate en France au XVIIIe siècle » par Nathalie Berton-Blivet (IReMus), Julien Dubruque (CMBV) et Thomas Vernet (Fondation Royaumont) au Centre de Musique Baroque de Versailles, en partenariat avec la Fondation Royaumont, qui a accueilli l’ensemble en résidence en février 2023.

Eglise Sainte Marie-Madeleine 27 rue du Pont Neuf 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ensemble-le-stagioni/evenements/a-la-mode-d-italie-17-mai-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T20:30:00+02:00 – 2023-05-17T22:00:00+02:00

2023-05-17T20:30:00+02:00 – 2023-05-17T22:00:00+02:00