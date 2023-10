Cet évènement est passé Sieste acoustique de Bastien Lallemant · Seb Martel et ses invité·e·s Église Sainte-Marie-Madeleine Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Sieste acoustique de Bastien Lallemant · Seb Martel et ses invité·e·s Église Sainte-Marie-Madeleine Lille, 8 juin 2019, Lille. Sieste acoustique de Bastien Lallemant · Seb Martel et ses invité·e·s 8 et 9 juin 2019 Église Sainte-Marie-Madeleine Gratuit sur réservation Laboratoires musicaux, les siestes acoustiques de Bastien Lallemant sont imprévisibles. Imaginez dans la pénombre, des matelas, des oreillers prêts à vous accueillir… On s’y laisse prendre, bercé·e par ses rêves, en musique. Seb Martel, le chef d’orchestre de cette rêverie à Lille, nous invite à découvrir ses complices Laure Brisa (harpe) et Orange Dream (guitare électrique et voix). Installé·e·s au centre de la salle, enchaînant musiques, récits et fictions, les musicien·ne·s nous enveloppent d’une couverture de notes qui nous conduit des territoires sud-américains jusqu’au cœur du Mexique. – HORS CHAMP · Parcours musical dans la ville Le week-end du 08 et 09 juin, Latitudes Contemporaines vous propose une promenade musicale entre trois joyaux de l’architecture lilloise : l’Église Sainte-Marie-Madeleine, la cour intérieure de la Vieille Bourse et la Serre équatoriale du Jardin des Plantes. Sieste acoustique · Seb Martel et ses invité·e·s 08 et 09 juin, à 14:30 · Église Sainte-Marie-Madeleine Live Les Yeux, Les Étoiles · Vincent Thiérion 08 et 09 juin, à 16:30 · Vieille Bourse Live · Barbara Carlotti et Prieur de la Marne 08 juin, à 18:00 · Serre équatoriale du Jardin des Plantes _____ Latitudes Contemporaines vous présente la 17e édition de son festival de la scène contemporaine, qui aura lieu du 5 au 28 juin 2019 dans plus d’une douzaine de lieux de la Métropole lilloise, des Hauts-de-France et à Courtrai en Belgique ! Au programme : danse, musique, théâtre, performances, projets inédits, lieux insolites et expériences uniques… Découvrez l’ensemble de la programmation du festival : http://latitudescontemporaines.com/ Billetterie : https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/ Église Sainte-Marie-Madeleine 27 rue du Pont Neuf, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T14:30:00+02:00 – 2019-06-08T15:30:00+02:00

2019-06-09T14:30:00+02:00 – 2019-06-09T15:30:00+02:00 © Charles Barberian Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Église Sainte-Marie-Madeleine Adresse 27 rue du Pont Neuf, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Église Sainte-Marie-Madeleine Lille latitude longitude 50.645324;3.065395

Église Sainte-Marie-Madeleine Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/