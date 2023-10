Cet évènement est passé [EXPO TERMINÉE] Angry God, Soundwalk Collective Église Sainte-Marie-Madeleine Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord [EXPO TERMINÉE] Angry God, Soundwalk Collective Église Sainte-Marie-Madeleine Lille, 27 avril 2019, Lille. [EXPO TERMINÉE] Angry God, Soundwalk Collective 27 avril – 1 septembre 2019 Église Sainte-Marie-Madeleine Gratuit Le projet Angry God consiste en une installation sonore qui transpose la jungle amazonienne – figure d’un eldorado à la biodiversité unique – dans une jungle urbaine. Le visiteur est plongé en pleine ville au cœur d’une bande sonore enregistrée aux confins de l’Amazonie, à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Le film Angry God a été tourné en négatif au cœur de la nuit amazonienne, pour éveiller les consciences aux changements climatiques et aux impacts de l’activité humaine, et invite le spectateur à utiliser son téléphone pour rendre la nature à son état positif. Et aussi : Retrouvez l’installation de l’artiste Subodh Gupta, God Hungry**.** Cette œuvre a été conçue à l’occasion de Bombaysers de Lille avec le soutien de La Mondiale. Église Sainte-Marie-Madeleine 27 rue du Pont Neuf, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-27T14:00:00+02:00 – 2019-04-27T18:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Lille, Nord

Lieu
Église Sainte-Marie-Madeleine

Adresse
27 rue du Pont Neuf, 59000 Lille

Ville
Lille

Departement
Nord

